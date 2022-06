Sp 115 01 “di Valle Ceppi” dal 1 giugno all’8 luglio

Per lavori di posa di una condotta per l’ampliamento della rete gas fuori centro abitato del Comune di Pino Torinese si rende necessaria la sospensione della transito per tutti i veicoli, esclusi i mezzi di soccorso, lungo la Sp 115 01 “di Valle Ceppi” dal Km 0+950 al km 1+450, dal 1 giugno all’ 8 luglio 2022, dalle ore 08:00 alle ore 18:00, escluso prefestivi e festivi.

Sp. 197 dir 2 “del Colle del Lys” – diramazione per Celle dal 6 al 24 giugno

Per la ricostruzione di un muro sottoscarpa e la manutenzione stradale al km 4+700 della Sp. 197 dir 2 “del Colle del Lys” – diramazione per Celle nel territorio del Comune di Caprie si rende necessario regolamentare il transito dal km 4+700 al km. 4+800 dal 6 al 24 giugno 2022 con la chiusura H 24 del tratto stradale interessato dai lavori per tutti i veicoli; dal 25 giugno al 15 luglio 2022 con istituzione di un senso unico alternato semaforizzato.

La percorribilità delle strade è aggiornata e consultabile alla pagina

http://www.cittametropolitana.torino.it/viabilita/percorribilita_strade/modifiche_viabilita.shtml

