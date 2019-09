Storici dell’arte: appello per l’Amazzonia

Gli storici dell’arte durante il 35° Convegno mondiale della storia dell’arte “Motion: Transformation” hanno lanciato un appello per tutelare l’Amazzonia.

Si tratta dell’Amazzonia. ”Con assoluta angoscia e tristezza” i membri del Comitato organizzativo brasiliano del Ciha prendono posizione sui devastanti incendi in corso nella foresta amazzonica, definita come ”il più importante polmone verde del pianeta”. Il tutto inserito in un contesto più ampio che abbraccia anche la politica e il ruolo del presidente Bolsonaro e il suo attacco alla cultura.

I firmatari dell’appello spiegano: ”Dato che stiamo organizzando, insieme ai nostri colleghi italiani, un congresso di storia dell’arte su scala globale condiviso dai due paesi, dovremmo vederlo come uno strumento per resistere alla barbarie e più che mai lottare per mantenere in vita i nostri dialoghi transnazionali”.

La distruzione accelerata della foresta amazzonica “è solo la punta dell’iceberg di quella che sembra una distruzione sistematica delle istituzioni nel paese”, a cominciare dall’emendamento che pone fine alla demarcazione delle terre indigene.

In questo modo, si apre la strada a quello che sarà ”probabilmente uno dei maggiori genocidi di queste popolazioni nel 21 ° secolo”. Un altro dramma che va a braccetto con ”l’enorme aumento della violenza contro le popolazioni afro-brasiliane, gli abitanti degli slum, le comunità LGBTQ e le donne”.