Ritorna “Storia in Città” 2023

Dal 9 marzo sei incontri su “Come si uccide la pace. Le grandi crisi internazionali della contemporaneità”, a cura di Patrick Karlsen e Raoul Pupo

Dopo la lunga pausa imposta dalla pandemia torna “Storia in città”, l’iniziativa di divulgazione storica organizzata dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Trieste in collaborazione con l’Istituto Regionale per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea nel Friuli Venezia Giulia (IRSREC FVG).

L’edizione 2023 è dedicata al tema “Come si uccide la pace. Le grandi crisi internazionali della contemporaneità” che sottolinea l’aggancio con l’attualità della guerra in Ucraina. Gli storici di UniTS e altri atenei che animeranno i sei incontri inquadreranno la crisi nell’ambito di quelle che hanno condotto, o stavano per condurre, il mondo nelle grandi guerre del Novecento. Dai vari confronti emergeranno difformità ma anche forti parallelismi con gli altri momenti che hanno visto il Vecchio continente e tutto l’Occidente sull’orlo della catastrofe.

Programma:

Giovedì 9 marzo 2023, ore 18, Aula Baciocchi, via Elisa Baciocchi 4, piano terra

L’Ucraina e Putin tra storia e ideologia

Presentazione del volume edito da Laterza

Andrea Graziosi, docente di Storia contemporanea, Università di Napoli Federico II

Patrick Karlsen, docente di Storia contemporanea, Università di Trieste

Raoul Pupo, Istituto regionale per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea nel Friuli Venezia Giulia

L’invasione russa dell’Ucraina non è soltanto una tragedia, ma rischia di essere anche lo spartiacque tra due diverse fasi della storia europea. Per comprendere le cause e le ragioni di questi avvenimenti è necessario conoscere la storia dei due paesi antecedente al 1991 e l’ideologia di cui sono imbevuti Putin e la sua classe dirigente. Una ideologia che disprezza un Occidente opulento e corrotto in declino economico e demografico. E che gli fa pensare che sia arrivato il momento per ridare alla Russia il suo ruolo di grande potenza mondiale.

Mercoledì 15 marzo 2023, ore 18, Aula magna, via Filzi 14

Sarajevo, estate 1914

Giulia Caccamo, docente di Storia delle relazioni internazionali, Università di Trieste

La crisi dell’estate 1914 è l’evento atteso, e per molti “inevitabile”, a ridosso di anni difficilissimi nelle relazioni tra Austria-Ungheria e Serbia e, più in generale, in una fase di grande instabilità in Europa e non solo. Già per due volte si è andati molto vicini alla guerra tra Vienna e Belgrado, nel dicembre 1912 e nell’ottobre 1913. La conquista italiana (parziale) della Libia, inoltre, indebolendo ulteriormente l’Impero ottomano, ha dato un ulteriore scossone ai precari equilibri balcanici. Il riarmo navale tedesco impensierisce la Gran Bretagna, mentre la Russia sa di non poter reggere sconfitte militari e diplomatiche a ripetizione. È dunque tutto pronto per la tempesta perfetta, le cui tragiche conseguenze, tuttavia, saranno colpevolmente sottostimate dai decisori politici e militari.

Mercoledì 22 marzo 2023, ore 18, Aula magna, via Filzi 14

Da Monaco al patto fra Mosca e Berlino, settembre 1938-agosto 1939

Adriano Roccucci, docente di Storia contemporanea, Università di Roma Tre

Lo scoppio della seconda guerra mondiale fu l’esito ineludibile di una catena inesorabile di eventi? Durante l’anno che precedette l’invasione della Polonia da parte dell’esercito della Germania nazista si confrontarono visioni diverse della politica internazionale e degli equilibri europei: l’obiettivo di arrivare a un ordine europeo meno instabile perseguito da Parigi e Londra, nonché in parte da Roma; la riconquista con le armi dello “spazio vitale” a cui mirava Hitler; una “guerra inevitabile” da rinviare il più possibile, secondo i piani di Stalin.

Mercoledì 29 marzo 2023, ore 18, Aula magna, via Filzi 14

Corea, giugno 1950

Georg Meyr, docente di Storia delle relazioni internazionali, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Trieste

Giovedì 6 aprile 2023, ore 18, Aula magna, via Filzi 14

Cuba, ottobre 1962

Federico Romero, docente di Storia degli Stati Uniti, Università di Firenze

La crisi dei missili del 1962 a Cuba fu il momento in cui sembrò che gli USA e l’URSS fossero più vicini alla guerra atomica. Ed in effetti si arrivò quasi al conflitto, con rischi elevatissimi. L’incontro ripercorre le origini e l’andamento della crisi, illustra i lineamenti del compromesso diplomatico che la risolse, e ne discute impatto e conseguenze di lungo periodo, guardando al di là delle impressioni del tempo poi fissatesi nella memoria collettiva.

Giovedì 20 aprile 2023, ore 18, Aula Baciocchi, via Elisa Baciocchi 4, piano terra

Tavola rotonda: Come si uccide la pace dal Novecento a oggi

Giulia Caccamo, docente di Storia delle relazioni internazionali, Università di Trieste

Tullia Catalan, docente di Storia contemporanea, Università di Trieste

Davide Grippa, docente di Storia contemporanea, Università di Napoli “L’Orientale”

Modera Raoul Pupo