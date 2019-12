Tensioni in vista del voto in aula.

Jeff Van Drew del New Jersey, un moderato democratico da sempre opposto all’impeachment di Donald Trump, ha comunicato ai suoi consiglieri che ha intenzioni di cambiare partito in settimana e dichiararsi repubblicano. Il cambio d partito espone le tensioni all’interno del partito democratico in vista del voto in aula per la messa in stato di accusa del presidente americano.