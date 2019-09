Ennesima mattina difficile per il traffico d’alta Valpolcevera con due mezzi pesanti incastrati sotto i piccoli ponti ferroviari presenti lungo la strada statale dei Giovi.

Circolazione in tilt tanto a San Quirico quanto a Rimessa per navigatori elettronici che evidentemente non hanno segnalato agli autisti stranieri la presenza di accessi con altezze limitate. È purtroppo una costante per quella parte di genovesato, la conseguenza è quella di lunghe colonne d’auto in entrambe le direzioni.