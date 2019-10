Stasera a Trieste lo spettacolo in onore dei 50 anni di carriera di Katia Ricciarelli

“Vivere una fiaba – spettacolo in onore dei 50 anni di carriera del soprano Katia Ricciarelli” al Teatro Verdi di Trieste, martedì 1 ottobre, ore 21.00.

La favola di una bimba di Rovigo che, nata nella povertà e nelle difficoltà, ottiene la sua rivalsa attraverso la musica, la lirica, e che in breve tempo raggiunge il successo e il trionfo, andrà in scena al Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste per i 50 anni di carriera di Katia Ricciarelli.

Un concerto-spettacolo – martedì 1 ottobre (ore 21.00) – che l’artista ha voluto proporre a Trieste, “nella quale si respira un’attenzione alla cultura come non si vede in altre città, in un teatro noto per la capacità e la professionalità di tutto il suo personale e per un pubblico preparato e attento”.

Grazie alla Magic Effect Production e in collaborazione con la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste e il Comune di Trieste, il Concerto “Vivere una Fiaba – Spettacolo in onore dei 50 anni di carriera del soprano Katia Ricciarelli” renderà omaggio a una donna per certi aspetti unica, una cantante che ha trasfigurato sul palcoscenico tutti i sentimenti dell’animo umano, riuscendo a vivere una carriera artistica esaltante, che l’ha portata a interpretare le eroine delle opere più complesse e osannate dal pubblico, cantare con i più grandi tenori ed essere diretta da Maestri come Kleiber, Abbado, Von Karajan, Muti.

Per raccontare la poesia di una vita, parlando anche di quella privata, con il suo amore per José Carreras e il suo matrimonio con Pippo Baudo, sul palcoscenico del Verdi si alterneranno importanti ospiti presentati da Alfonso Signorini, direttore del settimanale “Chi”, opinionista, scrittore e regista teatrale: Mario Biondi, Morgan, Amedeo Minghi, Piermaria Cecchini, Mattia Rossi (baritono), Zi-Zhao Guo (tenore), Alberto Zanetti (baritono), Francesco Zingariello (tenore), la Tribute band Queenmania, che si esibirà con la signora Ricciarelli nel famoso brano “Barcellona”. L’Orchestra della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi sarà diretta dal Maestro Fabrizio Maria Carminati.

La produzione esecutiva dello spettacolo è affidata alla dott. Graziella Terrei della Magic effect Srl, casa di produzione televisiva e cinematografica e producer della signora Katia Ricciarelli. L’evento verrà ripreso e mandato in onda in differita sulle reti Mediaset.

Dopo gli studi presso il Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia e il debutto nel 1969 con la Boheme a Mantova, Katia Ricciarelli nel 1971 vince il concorso Rai “Concorso internazionale voci verdiane” che la porta a esibirsi sui più prestigiosi palchi internazionali: Lyric Opera di Chicago (1972), Teatro La Scala (1973), Royal Opera House di Londra (1974), Metropolitan Opera (1975), spaziando tra le opere di Puccini, Verdi, Rossini, Donizetti e molti altri. Katia Ricciarelli, dagli anni 2000, è approdata sui set cinematografici e televisivi recitando tanto nelle fiction quanto in pellicole d’autore. Il suo esordio del 2005 sul grande schermo con “La seconda notte di nozze” (regia di Pupi Avati) le ha valso il riconoscimento del Nastro d’Argento per la migliore attrice protagonista.

Negli ultimi tempi il Maestro Ricciarelli ha accolto una nuova sfida, iniziando una carriera questa volta dietro le quinte: nel 2018 ha inaugurato da regista de I Puritani la stagione lirica 2018/2019 del Teatro Verdi, compito che le spetterà anche quest’anno con la doppia prima rappresentazione delle opere Turandot e Aida.

Biglietti a partire da 15 euro. Informazioni, prenotazioni e vendita: Biglietteria del Teatro Verdi di Trieste boxoffice@teatroverdi-trieste.com. Numero Verde 800898868.