Staglieno, si rompe un tubo in piazzale Parenzo: strada allagata

S trada completamente allagata e traffico in tilt in piazzale Parenzo, snodo fondalmentale in zona Staglieno, dopo la rottura di un tubo dell’acqua, martedì mattina. Dalle ore 15 Iren ha posizionato un’autobotte in via Lungobisagno Istria angolo via Toti per permettere l’approvvigionamento idrico agli utenti coinvolti dal guasto.

La rottura si è verificata poco dopo le 9: la potenza dell’acqua è stata tale da sollevare di fatto il manto stradale, e nel giro di pochi minuti la strada è diventata completamente inagibile. La polizia Locale, sul posto, si è vista costretta a chiudere anche ponte Campanella.

Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione in zona, con lunghe code e mezzi fermi. La viabilità è stata modificata anche per chi proviene da corso De Stefanis, deviato su via Mandoli, via Bobbio e ponte Angeli del Fango, e per chi arriva da Staglieno, costretto a passare sull’altra sponda, da ponte Monteverde.

Problemi anche alla fornitura dell’acqua in diversi quartieri serviti dalla stessa tubatura: Iren ha comunicato che l’erogazione idrica è stata sospesa in via Rino Mandoli dal civico 151 a salire fino a piazzale Parenzo, in via Montaldo (parte bassa), in via Mogadiscio e in via Toti. I tecnici di Iren sono all’opera per la riparazione del guasto, il ripristino della regolarità del servizio è previsto in tarda notte.