Stabile abbandonato era centrale spaccio, arresti e denunce

Uno stabile abbandonato di via Fossata, a Torino, era diventato luogo di ritrovo non solo dei senza tetto ma soprattutto di tossicodipendenti e spacciatori. A scoprilo I carabinieri, intervenuti questa notte.

Arrestati due pusher, un gambiano e un senegalese di 23 e 40 anni, per detenzione ai fini di spaccio di 300 grammi di eroina, suddivisi in 30 sacchetti da 10 grammi l’uno.

Durante la perquisizione sono stati sequestrati anche duemila euro in contanti. Sono state, inoltre, denunciate sei persone, tra cui due donne, per invasione di edificio: utilizzavano le stanze dello stabile per drogarsi.