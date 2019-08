Squadra Mobile rinviene mitra nel bagagliaio di una Jaguar

Nel pomeriggio di ieri la Polizia ha controllato un autosalone in via Nazionale delle Puglie, rinvenendo un fucile mitragliatore e circa 600 proiettili di vario calibro, che sono stati sequestrati dagli agenti.

Nel bagagliaio di una “Jaguar X-Type”, parcheggiata a circa 100 metri di distanza dall’ autosalone, gli agenti della Squadra Mobile hanno trovato il mitra con un caricatore di 26 cartucce ed un borsello che conteneva 583 proiettili di vario calibro. Il titolare del salone, di 28 anni, già denunciato in passato, che era privo di alcune autorizzazioni e del registro delle automobili, è stato arrestato.