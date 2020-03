Sputa sui sanitari mentre aspetta in fila per il tampone.

Si era stancato di aspettare ed ha dato in escandescenza mettendo in seria difficoltà i die operatori sanitari.

I due sanitari sono stati messi in quarantena e il locale dove è avvenuto l’episodio è stato evacuato e sottoposto a sanificazione. Dell’uomo si sono perse le tracce.

“Ho perso un medico e un infermiere validissimi – il direttore generale dell’ospedale Cotugno di Napoli Maurizio Di Mauro – che adesso devono state in isolamento e non possono dare, come hanno fatto finora il loro prezioso contributo”.