L’assessore allo sport ha ricevuto la Tinet neopromossa in serie

A2

Trieste, 27 mag – Le vittorie ottenute al rush finale sono

quelle che danno più soddisfazione e sono sinonimo di carattere e

determinazione. Anche per questo l’impresa compiuta dalla squadra

di Prata riempie d’orgoglio tutta la regione.

Questo il concetto espresso oggi a Trieste dall’assessore

regionale allo Sport in occasione dell’incontro con i vertici

societari e gli atleti della Tinet di Prata di Pordenone

neopromossa nell’A2 di volley.

Assieme, tra gli altri, al sindaco di Prata a al presidente

regionale della Federazione italiana pallavolo, l’assessore ha

rivolto un ringraziamento ai giocatori per il risultato

conseguito che porta una squadra del Friuli Venezia Giulia nella

seconda serie del campionato nazionale maschile di pallavolo.

L’esponente della Giunta, riprendendo un personaggio dei classici

greci come Ulisse, ha ricordato quella voglia di superare gli

ostacoli propria del protagonista omerico, che, riportata

all’attualità, può essere declinata nella determinazione messa in

campo dalla compagine di Prata nel conseguimento della storica

promozione.

Infine l’assessore, rivolgendosi ai giocatori e sottolineando la

loro giovane età, ha ribadito il valore assoluto della libertà

intesa anche come scelta di seguire con sacrificio e abnegazione

la propria passione, in questo caso sportiva, che ha portato a

cogliere un importante risultato, non solo per i singoli

giocatori, ma per tutta una comunità.

ARC/GG/pph