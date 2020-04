Spina : ‘ora informazione e formazione’

“Con la nostra task force nazionale stiamo lavorando sui vari interventi da mettere in campo, in particolare quelli di natura istituzionale, programmatica ed economica”

A breve avremo un quadro di riferimento più preciso. Un altro passaggio riguarda il collegamento con le Prefetture per valutare l’impatto sociale che questa emergenza sta determinando sulle famiglie”. Quali le iniziative e i progetti di intervento che la Cciaa Molise sta programmando? “Il problema fondamentale è la liquidità che, insieme al credito, rappresenta elementi funzionali alla sopravvivenza immediata delle imprese. Per quanto riguarda la liquidità c’è bisogno dell’intervento dello Stato, come Ente camerale – aggiunge – vorremmo finanziare i processi di riorganizzazione e innovazione aziendale”. In sostanza Spina riflette su aspetti pratici: bisogna capire se con le nuove disposizioni i consumatori torneranno a fare acquisti come nella fase pre emergenza, ma in tal senso i dubbi sono prevalenti rispetto alle certezze.