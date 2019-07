Spiagge sicure: 43 assunzioni in Liguria

Quarantatre nuove assunzioni stagionali per la polizia locale, 11 mezzi acquistati, 5.797 oggetti sequestrati, per un valore di circa 25 mila euro, 69 multe: è il bilancio al 30 giugno dell’operazione Spiagge sicure promossa dal ministero dell’Interno. Sono 19 i Comuni liguri rientrati nell’operazione. I 798 mila euro di finanziamento sono stati divisi tra Lavagna, Moneglia, Rapallo, Santa Margherita Ligure e Sestri Levante, in provincia di Genova; Bordighera e San Bartolomeo al Mare, in provincia di Imperia; Lerici, Levanto, Monterosso al Mare, Riomaggiore e Sarzana, in provincia di La Spezia e Albenga, Andora, Ceriale, Laigueglia, Pietra Ligure, Spotorno e Varazze, in provincia di Savona.