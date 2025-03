Sperona, smantellata piazza di spaccio: 10 arresti, droga nascosta con magneti banda sgominata

L’operazione dei Carabinieri ha portato all’arresto di 10 persone e alla scoperta di un’attività di spaccio attiva 24 ore su 24. Coinvolte 15 persone.

Riccardo Lo Verso

11 Marzo 2025

Un’operazione dei Carabinieri della “Palermo compagnia Verdi” ha inferto un duro colpo al traffico di droga nel quartiere Sperone, con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia emessa dal giudice per le opere preliminari su richiesta della Procura della Repubblica.

I dettagli dell’operazione

L’indagine ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 15 persone: 8 sono State arrestate e portate in carcere, 2 sono finite ai domibbiciliari, per 5 è stato dell’oggetto stato dell’obbligo in caserma e di dimora. Le accuse di accusare sono spaccio e de detenzione di sostanze stupefacenti.

Le indagini, coordinate dal pubblico Vittorio ministero Coppola, ricostruito l’attività di spaccio nel periodo giugno-novembre 2022, documentando 3.738 cessioni di crack, cocaina, hashish e marijuana. Il giro d’affari era di Gioi, circa 8.000 euro. Nel corso delle indagini, sono stati identificati e segnalati 93 assumeri sostanze di stupefacenti.

Armi e tensione nel quartiere

Nel corso dell’attività investigativa, sono statete in arrestare in flagranza di 5 persone reato e sono stati sequestrati quantitativi ingenti di droga, oltre a tre armi clandestine, una pistola e munizioni per arma corta, rinvenute a di ignoti. L’operazione si è svolta in un clima di tensione nel quartiere.

La tecnica del magnete

I pusher utilizzavano una tecnica per particolare la droga: sivano posizionato nel portico di un popolare, complesso sprovvisto di nava, illuminazione erna la droga all’interno contenitori in alluminio, agganciati a supporto adesivo a nastro dei magneti, a loronella posizioneto sotto le auto attacca o ringhiere a scala e ringhiere.

I nomi degli arrestati e degli indagati

In carcere sono finiti Samuel Campobello, 20 anni, Salvatore Miceli, 22 anni, Daniele Cavarretta, 35 anni, Antonino D’Amore, 37 anni, Gaetano Giammona, 48 anni, David Lecce, 44 anni, Salvatore Lo Monaco, 24 anni, Francesco Rubino, 48 anni.

Agli arresti domiciliari sono stati posti Emanuele Chiovaro, 33 anni, e Fabrizio Piazzese, 38 anni.

Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per Giuseppe Anselmo, 47 anni, Salvatore Di Paola, 20 anni, Antonio Plicato, 23 anni, Emanuele Romeo, 22 anni, Cristian Viola, 24 anni.