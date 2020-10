Spazio: due russi e un americano decollati verso l’Iss

L’astronauta statunitense Kathleen Rubins e i cosmonauti russi Sergei Ryzhikov e Sergei Kud-Svertchkov sono decollati questa mattina per la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) a bordo di un razzo russo Soyuz. I due cosmonauti di Roskosmos e l’astronauta della NASA sono decollati come concordato alle 5:45 GMT dal cosmodromo russo di Baikonur in Kazakistan, secondo le immagini delle due agenzie spaziali. L’agenzia spaziale russa specifica su Twitter che la navicella “si è posizionata con successo in orbita”.