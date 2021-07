Un uomo di 53 anni è stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco in un bar a Brescia, nel quartiere Violino. Trasportato in ospedale, è stato operato d’urgenza e sarebbe in gravi condizioni ma non im pericolo di vita. Ancora da ricostruire la dinamica.

Sul posto ci sono gli agenti della Questura di Brescia.

Chi ha sparato è poi scappato facendo perdere le proprie tracce. La vittima è un italiano incensurato e che frequenta la zona.