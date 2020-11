Sparavano sui passanti con fucile softair, denunciati

Per combattere la noia sparavano dal balcone di casa sui passanti con un fucile softair. Due ragazzi di 16 e 17 anni sono stati denunciati dai carabinieri a Mathi (Torino).

I militari sono intervenuti dopo alcune segnalazioni e, nella casa, hanno trovato e sequestrato un fucile d’assalto semiautomatico per softair, in libera vendita. L’arma, realizzata in alluminio e fibra di vetro e acciaio, spara pallini e ha una gittata di 50 metri. Il Comando dei carabinieri informa che se una persona senza protezioni viene colpita al volto le conseguenze possono essere gravi,