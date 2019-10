L’uomo è in carcere per aver ucciso due agenti della questura di Trieste il 4 ottobre scorso

TRIESTE – Alejandro Augusto Stephan Meran, assurto agli onori della cronaca per aver ucciso due agenti della Questura di Trieste il 4 ottobre scorso, da quando è in carcere per il duplice omicidio si è reso protagonista di due episodi di violenza e danneggiamento. Lo ha reso noto il Procuratore capo di Trieste, Carlo Mastelloni.

I due episodi sono avvenuti rispettivamente il 20 e il 25 ottobre scorsi.

La prima notizia di reato – precisa una nota della Procura triestina – è stata depositata il 23 ottobre ed è relativa a un episodio avvenuto il 20 ottobre riguardante il reato di danneggiamento aggravato commesso da Meran che aveva rotto il tavolo e il televisore della cella in cui è detenuto. Successivamente è stata depositata una seconda notizia di reato “che verte su circostanze più complesse e di cui sono stati acquisiti i filmati”, per fatti avvenuti il 25 ottobre. In questo secondo caso nei locali al piano terra della Casa Circondariale di Trieste, sempre per un episodio di danneggiamento aggravato commesso ai danni del penitenziario, gli agenti sono dovuti intervenire per riportare l’ordine. Durante l’intervento, effettuato con mezzi di protezione, Meran aveva tentato di aggredire gli agenti con un manico di scopa. Successivamente ha desistito ed è rientrato nella sua cella senza opporre alcuna resistenza.