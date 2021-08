Spara e uccide cane che si avvicina al gregge, denunciato

Ha sparato contro due cani che si erano avvicinati troppo al suo gregge di pecore, nelle campagne di Oschiri, in località “S’ena e sa tuppa”, e ne ha ucciso uno.

È il motivo per cui un allevatore oschirese di 75 anni, componente della compagnia barracellare locale, è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della stazione di Oschiri.

I due colpi di arma da fuoco hanno centrato l’animale, che così come l’altro erano sotto addestramento ed erano muniti di collare gps.

È stato proprio il proprietario dei cani a richiedere l’intervento dei carabinieri. I militari hanno perquisito l’ovile dell’allevatore, dove hanno rinvenuto e ritirato cautelativamente diverse armi e munizioni.

Ritirati anche il titolo di polizia e la documentazione relativa all’autorizzazione di pubblica sicurezza, legalmente detenuti come componente della compagnia barracellare di Oschiri.