Spalletti: “Partita contro il Benevento complessa”

L’allenatore dell’Inter Luciano Spalletti ha definito la partita contro il Benevento complessa.

Alla vigilia della partita contro il Benevento, il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti ha commentato il futuro match su InterTv.

”Come abbiamo visto anche l’anno scorso contro il Pordenone queste partite possono nascondere insidie, ma la squadra ha lavorato in maniera corretta e si porterà dietro l’esperienza della scorsa annata. Abbiamo una mentalità più forte e cercheremo di riproporla anche in queste partite per un’ulteriore crescita. Il Benevento ha un allenatore con esperienze importanti che è bravo a schierare la squadra, dovremo fare attenzione”.

La gara di oggi sarà la prima che l’Inter giocherà a porte chiuse dopo ciò che è successo durante Inter-Napoli. La situazione era troppo violenta e doveva essere contenuta. Per questo motivo, si è preferito non aprire lo stadio ai tifosi anche in questa occasione.

Spalletti ritiene che: ”Con le porte chiuse sembrerà di giocare più una partita come quelle di allenamento ad Appiano. Si è voluto dare un segnale forte ma queste partite imporranno una riflessione”.