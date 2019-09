Spaccio vicino a scuola potentina, arrestato un 28enne

Le autorità hanno notato uno strano scambio tra individui, e sono riusciti ad arrestare lo spacciatore che si aggirava nei pressi di una scuola.

Il personale della Squadra Mobile ha arrestato, nei pressi di un istituto scolastico di Potenza, un cittadino nigeriano di ventotto anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli operatori di polizia hanno notato un uomo avvicinarsi al nigeriano e consegnargli delle banconote ricevendone qualcosa in cambio. Gli investigatori sono entrati subito in azione ed al controllo l’uomo spontaneamente ha consegnato sei confezioni di eroina, riferendo di aver corrisposto 120 euro per la droga appena acquistata.

Il cittadino straniero è stato immediatamente identificato ed è risultato essere titolare di un permesso di soggiorno, di aver richiesto protezione internazionale e di essere ospite di una struttura di accoglienza straordinaria di Potenza. Durante la perquisizione, a carico del pusher, è stata sequestrata la somma di 165 euro perché ritenuta provento dell’attività di spaccio. Durante la medesima operazione è stato denunciato un altro cittadino nigeriano richiedente protezione internazionale. L’operazione anticrimine rientra nelle attività d’indagini disposte dal Questore di Potenza Isabella Fusiello in attuazione delle direttive ministeriali impartite in materia di vigilanza presso gli istituti scolastici, al fine di contrastare lo spaccio e la diffusione delle sostanze stupefacenti.