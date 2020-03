Spaccio di droga , un arresto a Rivarolo

Un giovane genovese di 25 anni è stato arrestato a Rivarolo, in via Celesia, perché sorpreso a spacciare droga domenica sera poco prima delle 22.

I poliziotti delle volanti, nella serata di domenica 1 marzo 2020, hanno notato che, in un angolo di Via Celesia, il 25enne stava consegnando due involucri, in cambio di 90 euro, a un 44enne e a un 19enne genovesi.

Alla vista delle divise il 44enne ha tentato invano di liberarsi della sostanza appena acquistata, 1.39 grammi, mentre il 19enne, vistosamente agitato, nascondeva nelle tasche dei jeans alcune dosi di cannabis. Inoltre, durante la perquisizione del domicilio del 25enne, sono state rinvenuti alcuni residui di cocaina e un bilancino di precisione. Il 44enne ed il 19enne sono stati sanzionati in via amministrativa mentre per il 25enne è previsto il processo per direttissima lunedì 2 marzo.“