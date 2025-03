Spaccio di droga in casa: due arresti a Cagliari

Due persone, un uomo di 42 anni e una donna di 56, sono state arrestate a Cagliari dopo che gli agenti della Squadra Mobile hanno scoperto un punto di spaccio all’interno della loro abitazione. La polizia, avvisata da movimenti sospetti, ha intrapreso un’operazione di monitoraggio che ha portato all’intervento.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto 50 grammi di hashish e 15 grammi di marijuana, già predisposti per la suddivisione in dosi, insieme a materiali per il confezionamento e una somma di denaro significativa, probabilmente derivante dall’attività di spaccio. Inoltre, è stato trovato un taccuino contenente dettagli sulla vendita delle sostanze stupefacenti.

Dopo le procedure di rito, i due arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.