Spaccio di cocaina, due arresti a Milano

Sorpresi durante lo scambio di cocaina: La Polizia di Stato arresta due uomini per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in concorso a Milano.

La Polizia di Stato ha arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in concorso due uomini. L’attività investigativa, svolta dalla Squadra Mobile della Questura di Milano, ha permesso di arrestare in flagranza di reato un cittadino italiano 39 anni e un cittadino italiano di origini marocchine di 40 anni, protagonisti della compravendita di circa 500 grammi di cocaina.

Ieri pomeriggio i poliziotti hanno notato l’uomo di 39 anni giungere da Viale Forlanini a bordo di uno scooter per poi fermarsi in Via Ardigò e attendere l’arrivo del 40enne giunto, successivamente, a bordo di un’auto. Gli agenti hanno assistito allo scambio della droga quando entrambe le persone erano a bordo dell’auto in sosta e pertanto sono state fermate. Nella circostanza il 39enne, pluripregiudicato, che riceveva il panetto di circa 500 grammi di cocaina dal guidatore dell’auto, ha tentato la fuga a piedi ma è stato subito raggiunto e bloccato dai poliziotti. Il 40enne guidatore dell’auto invece è stato trovato in possesso di 1450,00 euro in contanti.

Dalle successive perquisizioni domiciliari, gli agenti hanno rinvenuto, presso l’abitazione del 39enne, a Milano, circa 971 grammi di hashish suddivisa in ovuli nascosti all’interno di una scatola di scarpe e 2230,00 euro in contanti, mentre presso l’abitazione del 40enne, a Cassano d’Adda (MI), sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori 6505,00 euro.