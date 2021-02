Spaccio a conduzione familiare, sequestrati 7 kg di droga

Oltre sette chili di droga e tre arresti. È il bilancio della doppia operazione antidroga condotta dalla polizia a Cagliari.

Arrestati Alessandro Serra, 44 anni e il figlio Luca, di 21, e Sandro Piras, 65 anni.

La prima operazione si è conclusa questa mattina. I ‘Falchi’ della squadra mobile hanno perquisito l’abitazione di Piras a Is Mirrionis trovando 10 panetti di hascisc per un peso complessivo di oltre un chilo. La droga immessa nel mercato avrebbe fruttato secondo gli investigatori, 10mila euro. L’uomo si trova agli arresti domiciliari.

Ieri pomeriggio, sempre i ‘Falchi’ della squadra mobile hanno ispezionato anche la casa, in pieno centro a Cagliari, in cui vivevano padre e figlio. Recuperati 6,5 chili di marijuana, in parte già confezionata e pronta per essere smerciata, per un valore di oltre 65mila euro. Anche i due si trovano ora agli arresti domiciliari in attesa del processo.