Spacciava hashish a minorenni, arrestato a Tovo San Giacomo

Da qualche settimana lo tenevano sotto stretto controllo e alla fine lo hanno colto sul fatto, ieri pomeriggio, mentre stava vendendo alcune dosi di hashish a due ragazzi sedicenni, presso la sua abitazione. Un 19enne di Tovo San Giacomo, è stato così arrestato dai carabinieri di Pietra Ligure per spaccio di droga. A.M. (queste le sue iniziali), si era creato in poco tempo un bel giro tra i minorenni e i coetanei del territorio della Val Maremola: quelli a cui ieri ha ceduto la sostanza stupefacente, segnalati alla Prefettura savonese in base all’art.75 del dpr 309/90, erano di Giustenice. In casa – vive coi genitori, in quel momento assenti e comunque ignari dei traffici del figlio, una famiglia di lavoratori, normale, come tante – i militari dell’Arma hanno trovato altra hashish e denaro contante, il tutto posto a sequestro. Il giovane, incensurato e nullafacente, ha trascorso la notte in camera di sicurezza e poco fa si è svolto il giudizio di convalida davanti all’autorità giudiziaria: ha riferito di spacciare droga per finanziarsi il vizio, sostenendo che in diverse circostanze ospitava i ragazzi ‘clienti’ e fumavano hashish insieme. Arresto convalidato, con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria; chiesti i termini a difesa. Intanto, le indagini proseguono per verificare da chi si rifornisse a sua volta.