Spaccia nel parco davanti giostre bambini, arrestato 19enne

Spacciava in un parco comunale davanti ai bambini che giocavano sulle giostre. Un 19enne incensurato di Locorotondo è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato. Gli accertamenti dei militari della compagnia di Monopoli sono cominciati quando diversi residenti, in particolare genitori, hanno cominciato a raccontare, preoccupati, dell’attività di spaccio che avveniva nel parco, davanti agli occhi dei propri figli, mentre giocavano sulle giostre. I carabinieri hanno così avviato una attività di osservazione. Una sera si sono insospettiti per il passaggio continuo di un’auto che faceva piccole soste davanti a gruppi di giovani. Quando i militari hanno perquisito il conducente hanno trovato quattro dosi di marijuana, poi in casa altri 10 grammi, oltre a una pianta di cannabis e 300 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio. Il 19enne è finito agli arresti domiciliari e la droga è stata sequestrata.