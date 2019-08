Sostieni la candidatura di Trieste come “città creativa” dell’Unesco

La statua di James Joyce a Trieste

Il Comune di Trieste lancia la campagna “LETS – Letteratura Trieste”, per spingere la candidatura della città alla rete di “città creative” dell’Unesco.

«Trieste, forse, più di altre città, è letteratura, è la sua cultura» scrivono Angelo Ara e Claudio Magris in uno dei libri che maggiormente si addentra nel mistero della identità triestina (“Trieste. Un’identità di frontiera”) e maggiormente lo lega al tema della grande letteratura che questo porto adriatico, apparentemente tutto commerci e pragmatismo, ha saputo sviluppare. E’ un’aspirazione pienamente legittima, quasi naturale, pertanto, quella che ha condotto a candidare la città di Trieste al network delle “città creative” dell’Unesco per il settore della letteratura, presentando una serie di progetti intesi a sviluppare questa dimensione per venire incontro alla domanda crescente del turismo culturale ma anche per contribuire a fare del campo creativo letterario un motore di sviluppo, emancipazione, inclusione ed educazione, come richiedono appunto il bando Unesco 2019 e la ragionevolezza.

Per sostenere questa candidatura, che unisce Trieste alle città di Bergamo, Biella e Como e vedrà il suo esito in novembre, il Comune di Trieste ha avviato una campagna di sostegno a cui tutte le istituzioni, a partire da quelle culturali, la popolazione e chiunque abbia a cuore la cultura letteraria di Trieste sono invitate a prendere parte. Sotto il marchio “LETS – Letteratura Trieste”, l’iniziativa sarà presentata in occasione dei principali appuntamenti culturali della stagione (Festivaletteratura di Mantova, Next, Pordenonelegge, Settimana della Cultura Slovena, Barcolana ecc.) e attraverso una serie di appuntamenti dedicati. Contemporaneamente sono state aperte pagine sui principali “social media” (Facebook e Instagram) che si affiancano alla pagina web www.triesteletteratura.it. Attraverso questi strumenti si potranno avere informazioni sui punti di forza della candidatura e sui progetti e, soprattutto, si potrà sostenere l’iniziativa interagendo con foto, video, testi. In particolare tutti sono invitati a prendere parte all’iniziativa “Cosa Leggi Dove?” postando la foto del libro che stanno leggendo, nell’ambiente in cui si trovano, sulle pagine @letteraturatrieste e contrassegnandole con l’hashtag #LETStart. Migliaia di segnalibro rossi con il logo LETS, che possono essere inseriti nei libri per contrassegnare lo scatto, sono in distribuzione nelle librerie, nei caffè, nelle biblioteche e nei musei di Trieste.

(Info: museosveviano@comune.trieste.it, tel. 040 675.8170)