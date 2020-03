Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all’aria aperta

E’ stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia S.O. n. 6 di Mercoledì 5 febbraio 2020 la delibera della Giunta regionale n. 2786 “POR FESR 2014-2020 – ASSE III – AZIONE III.3.B.2.3 (AZIONE 3.3.4 DELL’ACCORDO DI PARTENARIATO) SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITÀ DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E DELLE STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE ALL’ARIA APERTA”, in allegato.

Lo strumento mira ad elevare qualitativamente l’offerta ricettiva di Regione Lombardia.

La misura è indirizzata alle micro, piccole e medie imprese con la finalità di promuovere progetti di eccellenza per favorire la realizzazione e la riqualificazione di strutture ricettive alberghiere (alberghi o hotel, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi e condhotel) e strutture ricettive non alberghiere all’aria aperta (villaggi turistici, campeggi e aree di sosta).

Lo stanziamento di 17 milioni di euro prevede l’opportunità di finanziare, con un’intensità del 50% a fondo perduto, progetti per un investimento minimo di 80 mila euro con la possibilità di ricevere un contributo massimo fino a 200 mila euro.

Il Bando, una volta pubblicato, sarà consultabile al seguente link: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/bandiregionelombardia