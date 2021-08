Sostegno affitti, 25 agosto Comune Genova pubblica bando

Mercoledì 25 agosto verrà pubblicato il bando per la corresponsione dei contributi del Fondo Nazionale per il sostegno alle locazioni relative anno 2021. “Si tratta di una sollecita risposta del Comune di Genova alle famiglie in difficoltà per il pagamento dell’affitto.

Con il nuovo bando verranno erogati i contributi di sostegno alle locazioni con gli ulteriori fondi stanziati dallo Stato per l’anno 2020 che la Regione Liguria ha ripartito ai Comuni”, si legge nella nota di Palazzo Tursi. Possono partecipare al bando i titolari di un contratto di locazione ad uso abitazione prima casa (che non deve essere stato stipulato tra parenti ed affini entro il 2° grado), regolarmente registrato entro l’anno in corso (prima registrazione o rinnovo della stessa) e che siano in possesso dei requisiti richiesti. Il bando e il modulo di partecipazione potranno essere scaricati dal sito web del Comune di Genova (www.smart.comune.genova.it) dal 25 agosto o ritirati direttamente nell’Atrio del Matitone lato levante Via di Francia 1.Le domande potranno essere presentate fino all’ 08 ottobre 2021.