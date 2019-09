Sorpreso con trolley pieno di oppio: arrestato 32enne a Priverno

Mercoledì 18 settembre 2019, alle ore 17:30 circa, in Priverno, nei pressi del locale scalo ferroviario, i militari della stazione carabinieri di Sabaudia, all’esito di un predisposto servizio finalizzato a prevenire e reprimere il fenomeno della detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato in flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio sostanza stupefacente, J.R. 32enne nato in India, residente a Cori (LT).

Il prevenuto, che alla vista dei militari aveva cercato di allontanarsi, veniva rapidamente raggiunto e controllato. Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 40 buste termosaldate contenenti bulbi di papavero da oppio per un peso totale di kg. 5, trasportate con un trolley da viaggio.

Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro e l’arrestato, su disposizione dell’autorità giudiziaria, associato presso la casa circondariale Latina.