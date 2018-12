Sora, fermato 36enne per spaccio

L’uomo era già noto per i numerosi precedenti

Nell’ambito di servizi di intensificazione dei controlli, i poliziotti del locale Commissariato unitamente alla Squadra Mobile della Questura di Frosinone, hanno posto in manette un 36enne di origini rom e già noto per i suoi precedenti in materia di stupefacenti.

Il suddetto è stato sottoposto a perquisizione dalla quale è stata rinvenuta una quantità ingente di eroina destinata probabilmente ad alimentare il “mercato” locale nel periodo festivo.

L’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il 36enne è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Cassino.