Sora- bonus per gli affitti: si può ritirare il contributo per le famiglie

«Il contributo per il pagamento dei canoni di locazione rientra tra le misure a sostegno delle fasce di popolazione a basso reddito – spiegano in una nota congiunta il sindaco e l’assessore – Sono tante, purtroppo, le famiglie che da tempo versano in una situazione di disagio economico, aggravata dall’emergenza sanitaria in corso. Siamo, per questo, molto contenti di comunicare che da domani i beneficiari potranno ritirare i rimborsi. Purtroppo, visto l’elevato numero di richieste, l’espletamento delle pratiche ha portato a un inevitabile allungamento dei tempi di erogazione».