SONNINO(LT). ESEGUITA CUSTODIA CAUTELARE

in data 22 mag 19, i militari dell’arma del luogo, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal g.i.p. del tribunale di latina – che concordava con le risultanze investigative raccolte dall’arma operante – traevano in arresto, per i reati di “tentata rapina, lesioni, danneggiamento, estorsione continuata e minacce” c. m., 27enne del luogo. l’arrestato, espletate le formalità di rito, veniva associato presso la casa circondariale di latina, a disposizione dell’autorità giudiziaria.