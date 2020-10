Il 9 ottobre 2020, in Sonnino, i militari dell’arma del luogo hanno deferito in stato di libertà all’a.g. per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un 39enne di Pomezia poiché trovato in possesso, a seguito di perquisizione personale e veicolare, di circa 15 grammi di sostanza stupefacente tipo “marijuana” e 3 grammi di “hashish”. Lo stupefacente e’ stato sottoposto a sequestro