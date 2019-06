SONNINO (LT): DENUNCIATA PER FURTO AGGRAVATO UNA 49ENNE DEL LUOGO.

In data 25 giugno 2019, in sonnino (lt), i militari dell’arma del luogo, a conclusione di specifica attività investigativa, identificavano e deferivano in stato di liberta’ per il reato di furto aggravato una 49enne residente sonnino. la predetta, il 21 maggio 2019, approfittando delle proprie mansioni di operatrice socialmente utile, mentre effettuava le operazioni di pulizia dell’ufficio anagrafe di quel comune, si impossessava della somma contante di euro 650 circa, lasciata momentaneamente incustodita da un impiegato di quel servizio.