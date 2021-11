Solo per divertimento – giochi del casinò sul telefono senza rischiare denaro

I giochi del casinò stanno crescendo di popolarità anno dopo anno. Quello che in molti non sanno è che lo smartphone è il mezzo con cui – questi giocatori – amano passare il loro tempo. Da questo ne deriva un logico aumento del numero di applicazioni su telefono, molte delle quali sono al 100% gratis.

Certo, molta gente penserà che ci dev’essere qualcosa sotto, ma non è così. Applicazioni del genere sono – spesso – semplici da realizzare ed alcune offrono semplicemente opzioni di acquisto integrate che non sono però obbligatorie.

Per questo motivo ogni persona può divertirsi ai giochi di casinò senza dover mettere mano al portafoglio o rischiare denaro.

Abbiamo esaminato centinaia di applicazioni sia nell’App Store che in Google Play per trovare le migliori da giocare gratis. Troverai la lista qua sotto delle 3 finaliste che abbiamo selezionato per questo articolo. Se le cerchi, fai attenzione al loro nome: spesso questo tipo di applicazioni hanno un nome molto simile tra loro.

Video Poker Lounge

Hai presente il vecchio video poker che si poteva giocare nel bar sotto casa? Bene, ferma la immagine sullo schermo di quel gioco, perché stiamo parlando proprio di questo. Video Poker Lounge non è altro che il classico video poker a cui giocavamo verso la fine degli anni 90.

Ci sono ovviamente diverse macchinette a cui è possibile giocare, con regole e layout un pelo diverse, nonostante il concetto di base sia lo stesso. Video Poker Lounge è gratuita e può essere giocata su qualsiasi smartphone, nonostante non dia il meglio di sé sugli schemi più piccoli di 4 pollici.

La migliore alternativa è quella di giocarla su tablet, in quanto si avrà un’esperienza di gioco molto simile a quella del bar, con uno schermo grande e tutte le figure ben chiare sullo schermo. Il video poker ha parecchie sezioni, caselle e bottoni da cliccare, pertanto giocare con una visuale maggiore sarà sicuramente meglio.

Dolphins Pearl

Non sono solo i giochi di carte che puoi giocare sul telefono “solo per divertimento”. Perché non provare il sempre popolare gioco di slot Novomatic Dolphin Pearl gratis senza registrazione – puoi sempre scegliere di registrarti e giocare con soldi veri in un secondo momento.

Questo gioco è popolarissimo e non servono davvero presentazioni. Tuttavia, per chi non lo conoscesse, parliamo di un gioco ambientato nel fondale marino in cui un simpatico delfino è il protagonista. Seguilo tra le gemme nascoste e pesci misteriosi per recuperare il tesoro sepolto nel mare.

Si tratta di una macchinetta molto divertente, con alcune funzioni bonus e la famosissima funzione gamble di Novomatic che ti terrà incollato allo schermo a lungo.

Blackjack 21: Blackjackist

Ecco un gioco insolito.. no, non parliamo del classico gioco del Blackjack, ma di questa particolare applicazione. Blackjack 21: Blackjackist è un gioco totalmente in 3D che verrà il giocatore impegnato al tavolo in una sessione di gioco.

Si tratta di un tipo di gioco che non si trova facilmente in circolazione data la sua grafica veramente bella – nonostante non si possa paragonare con giochi del calibro di Skyrim o Fallout. Dopotutto parliamo di un gioco gratis da giocare, con l’opzione di comprare alcune chips per giocare più a lungo, ma che riceverai comunque giornalmente.

Il nostro parere è che questo gioco è un po’ meno social e più RPG di quelli che abbiamo elencato in questa pagina, ma si tratta di una buona alternativa per coloro che cercano qualcosa di più complesso di un semplice gioco da casinò in 2D.

Dopotutto giocare è soggettivo ed ognuno cerca un tipo di gioco attinente al proprio gusto.