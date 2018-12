Solidarietà a Perugia, le tre iniziative per il Natale

Sono in programma a Perugia tre iniziative natalizie ispirate “alla solidarietà caritativa e ai valori universali di inclusione”, promosse dall’arcidiocesi.

L’arcidiocesi di Perugia ha promosso tre attività caritatevoli che si terranno nel capoluogo umbro nel periodo natalizio fino alla festa del santo patrono della città, San Costanzo di Perugia, che sarà celebrata il 29 gennaio. Le tre iniziative sono il “Presepe di Piazza Grande”, allestito sotto le logge della cattedrale di San Lorenzo in piazza IV Novembre, il tradizionale “Pranzo di Natale” per i bisognosi e, per la prima volta, la “Lotteria di San Costanzo”. Le iniziative sono realizzate attraverso la Caritas e con il patrocinio del Comune di Perugia. “Sono tutte iniziative che favoriscono l’inclusione e alimentano l’anima caritativa della nostra città” ha detto il vescovo ausiliare, monsignor Paolo Giulietti.

Il “Presepe di piazza”, realizzato in collaborazione con il Comune e il Liceo Artistico di Anghiari, sarà benedetto e inaugurato dal cardinale Gualtiero Bassetti domenica 16 dicembre alle 16:30. Il “Pranzo di Natale del cardinale Bassetti coinvolgerà tutte le persone sole e in difficoltà, a partire da quelle senza fissa dimora accolte nelle parrocchie e quelle che durante l’anno vivono nelle opere di accoglienza della Caritas diocesana. Il pranzo si terrà il 25 dicembre presso la struttura ricettiva diocesana “Villa Sacro Cuore”. La “Lotteria di San Costanzo”, infine, devolverà i ricavati al finanziamento di progetti socio-caritativi, in particolare i quattro empori della Solidarietà. L’estrazione dei numeri della Lotteria avverrà nella sala San Francesco del palazzo vescovile alle ore 17 del 29 gennaio, giorno della festa del santo patrono di Perugia.