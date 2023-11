Sociale: Marsilio in visita a Rurabilandia

La fattoria didattica e sociale è un esempio di welfare community

Rurabilandia, situata nel territorio comunale di Atri, è una fattoria didattica e sociale, progettata e realizzata nell’ambito di una storica azienda agraria pubblica, a scopo didattico e sociale. Si tratta di una realtà appartenente all’Azienda Speciale per la Persona (ASP) n.2 di Teramo che è presieduta da Giulia Palestini. Un centro diurno dove ragazzi diversamente abili partecipano a laboratori di agricoltura, collaborano con gli operatori e interagiscono con gli ospiti dell’agriturismo affrontando un percorso di formazione e di inserimento lavorativo in agricoltura. Questa mattina, il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, accompagnato dalla consigliera regionale, Federica Rompicapo, ha potuto toccare con mano questo progetto virtuoso di welfare community dove la comunità locale può incontrarsi ed attivarsi per generare e ricevere i benefici sociali.

“Rurabilandia – ha detto Marsilio – rappresenta da tempo un modello di organizzazione ed integrazione sociale che sarebbe bello poter riproporre ed esportare anche in altri territori del nostro Abruzzo. Come Regione, non possiamo che continuare a sostenere, attraverso l’impegno dell’ASP n. 2 di Teramo, le molteplici attività di questa struttura che è a disposizione delle scuole, delle istituzioni, delle associazioni e delle famiglie per costruire percorsi didattici, educativi e ludici per bambini e ragazzi”. Tra le tante attività di Rurabilandia si segnalano la “Buona Compagnia Teatrale, formata da trentacinque ragazzi diversamente abili e da dieci operatori, e l’ASD Rurabilandia, squadra mista che partecipa al campionato interregionale di calcio paralimpico sperimentale organizzato dalla FIGC. (REGFLASH) DURA/231117