Snowden: cittadini italiani vittima di spionaggio degli Stati Uniti

Snoweden, in un’intervista a Repubblica, ha dichiarato che gli italiani non sono protetti dallo spionaggio USA.

Edward Snowden, l’ex analista della Cia e collaboratore NSA, è stato intervistato da Repubblica. Il tecninco informatico è diventato famoso per aver rivelato al mondo diversi programmi top-secret di sorveglianza di massa, utilizzati dal governo americano e da quello britannico.

Durante l’intervista, Snowden ha dichiarato che: “Gli Stati Uniti vogliono essere in grado di influenzare le future direzioni in cui l’Italia si muove, politicamente, economicamente e in generale. Se sei un cittadino italiano, non hai alcuna protezione legale dallo spionaggio Usa”.

Ha inoltre aggiunto che: “Basta pensare cosa questo possa significare per un giudice italiano che indaghi su un caso che riguarda gli Stati Uniti, per un politico italiano, per un reporter che lavora a un articolo scomodo per i poteri d’oltreoceano”.

Adesso che il gioco di NSA è stato scoperto come agirà? Secondo Snowden: “Se non riescono a forzare la crittografia, hackerano gli apparecchi elettronici che cifrano le nostre comunicazioni: i nostri telefoni, i nostri computer. È la via imboccata dopo il 2013. Noi abbiamo sbarrato la strada della sorveglianza di massa delle nostre comunicazioni – una grande vittoria – ma loro hanno trovato nuove crepe per accedervi: le vulnerabilità nelle nostre tecnologie (sfruttate dagli hacker della Nsa, ndr).

Apple, Google e tutte le più grandi aziende, anche Microsoft, hanno una serie infinita di gravi vulnerabilità nei loro software e purtroppo non sono costrette a pagare nessuna conseguenza, mentre se un’azienda di auto vende una macchina che va a fuoco ogni volta che viene messa in moto, l’azienda è costretta a richiamarla, ripararla, e a risarcire il cliente. Fino a quando andremo avanti così, non cambierà nulla”.