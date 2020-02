Skullbreaker Challenge, è emergenza tra i giovani

SU #TIKTOK SI STA DIFFONDENDO IL GIOCO #SPACCATESTA CON RISCHI GRAVISSIMI PER I RAGAZZIE' terribile e sconcertante il nuovo, folle 'scherzo spaccacranio' che si sta diffondendo tra i giovanissimi, a causa anche di video postati sui social network. La #SkullbreakerChallenge è nata in America e ha già provocato danni alle giovani vittime, che volontariamente si prestano a questa moda pericolosissima. Dobbiamo scongiurare che questo 'gioco' prenda piede tra i nostri ragazzi. Come funziona? In genere due partecipanti coinvolgono una vittima ignara in una sorta di 'gara' di salti, per poi spingerla o sgambettarla a sorpresa. Risultato: una rovinosa (e pericolosa) caduta, con il serio rischio di trauma cranico. Genitori e insegnanti devono prestare la massima attenzione e informare bambini e adolescenti sui rischi che corrono. Anche in questo caso, l'educazione digitale è fondamentale: occorre far capire e far prendere coscienza, soprattutto ai più piccoli, che non tutto ciò che si trova sul web è condivisibile o ripetibile, insegnare loro a valutare volta per volta i contenuti che circolano sui social network. Il gioco è una pratica costruttiva e divertente: lo 'spaccatesta', al contrario, è un gesto incosciente che può creare danni gravissimi alla salute