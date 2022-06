Sabato 4 e domenica 5 giugno la struttura sportiva dello Skate Park di Maso Smalz rimarrà chiusa al pubblico per permettere lo svolgimento di una gara della disciplina dello skate.

L’iniziativa è curata dall’associazione sportiva Front Flip, che assieme ad altre quattro associazioni ha firmato il patto di collaborazione denominato Park Trento: un bene comune per promuovere lo sport per tutti finalizzato alla cura e valorizzazione del Park Trento, inteso come bene comune.