Situazione covid in Ciociaria: “drastigi aumenti e situazione a rischio per le strutture ospedaliere”

Situazione pronto soccorso Al ProntoSoccorso diFrosinone si viaggia ad una media di 50-60 accessi di casi Covid al giorno e una permanenza di circa 20 pazienti per più di ventiquattro ore. Considerando l’ambito provinciale, siamo tra gli 80 e i 100 accessi quotidiani. Ma ieri i malati di Coronavirus ricoverati al Pronto Soccorso di Frosinone, in attesa di essere sistemati nei reparti, erano circa 40.

Una situazione insostenibile. Fra l’altro il responsabile del reparto, Fabrizio Cristofari (che è anche presidente dell’ordine provinciale dei medici) nei giorni scorsi aveva detto chiaramente: «Così non reggiamo». Pure all’ospedale di Cassino c’è una media di 20 accessi al giorno di pazienti Covid al giorno. E 4-5 restano ricoverati fino a quattro giorni prima di essere smistati nei reparti dedicati dello Spaziani o di altri ospedali romani. Ieri però al Pronto Soccorso di Cassino c’erano circa 10 ricoverati. Tornando al Pronto Soccorso di Frosinone, dei moduli prefabbricati sostituiranno le tende del pre-triage. Sempre nell’ottica di isolare e ospitare i casi Covid sospetti. Fra l’altro in questi ultimi tempi ci sono state ambulanze in fila, considerando l’eccezionalità dell’afflusso.