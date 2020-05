Sindaco dispone riapertura parrucchieri

Il sindaco di Spadola, comune montano in provincia di Vibo Valentia, Cosimo Damiano Piromalli, ha firmato un’ordinanza che dispone l’immediata riapertura nel territorio comunale delle attività di parrucchieri.

Nell’atto si delibera “la ripresa delle attività di parrucchieri purché venga espletato il servizio per appuntamento e un solo cliente per volta”. Inoltre è prescritto l’utilizzo di “asciugamani, grembiuli e tutto l’occorrente che viene a contatto con i clienti, rigorosamente monouso ad eccezione degli attrezzi di lavoro che dovranno essere rigorosamente disinfettati ad ogni utilizzo e indossando dispositivi di protezione tali da consentire la protezione individuale al 100% utilizzando più di un sacchetto, uno dentro l’altro, per la raccolta esclusivamente in modalità indifferenziata di tutti i prodotti utilizzati”.