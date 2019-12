Sicurezza nelle discoteche: Saccardi firma il protocollo

L’assessore al diritto alla salute e al sociale Stefania Saccardi ha firmato il Protocollo d’intesa per l’innalzamento dei livelli di sicurezza nelle discoteche.

Il protocollo è stato sottoscritto anche da Regione Toscana, Anci Toscana, direzione regionale dei Vigili del Fuoco, Ufficio scolastico regionale, Associazioni di categoria dei gestori delle discoteche.

Saccardi ha dichiarato: “Nel difficile e complesso compito di garantire un equilibrio tra i diritti e gli interessi dei gestori delle discoteche e il diritto dei ragazzi al divertimento, c’è anche il dovere delle istituzioni di garantire la sicurezza di tutti. E questo dovere non può trovare risposta esclusiva nella sola ricerca della sicurezza e nella repressione.

È necessario l’apporto di tutti e di ciascuno, secondo le proprie competenze e le proprie responsabilità. Come Regione Toscana abbiamo aderito volentieri; le Asl, che fanno capo alla Regione, si faranno carico non solo dell’aspetto educativo nelle scuole, con incontri su droga e alcol, ma anche lavorando sull’aspetto della formazione professionale. Nel ringraziare tutti i presenti a questo tavolo, voglio sottolineare che questo non è un punto di arrivo, ma il punto di partenza di un percorso che ci deve vedere tutti impegnati nell’interesse della comunità”.