Sicilia meteo: in arrivo il freddo con nevicate a Palermo, Catania e Messina

Arrivano venti gelidi dalla Russia che colpiranno in pieno la Sicilia

Condizioni meteo in netto peggioramento sulla regione Siciliana. In arrivo venti gelidi dalla Russia che investiranno in pieno l’isola, e porteranno neve a basse quote entro domani. Nevicate dunque dai 600-800 metri che potrebbero interessare Palermo, Catania e Messina, ma che certamente avvolgeranno località come Enna, Prizzi, Adrano, Bronte, Caltanissetta, Randazzo e Gangi. Tra venerdì e sabato le temperature scenderanno ulteriormente con neve abbondante tra Nebrodi, Madonie e Peloritani orientali, anche superiore ai 60-70 centimetri. Probabili nevicate verso le coste messinesi, del palermitano e dell’alto catanese con fiocchi anche a Messina, Taormina, Giarre e forse Catania.