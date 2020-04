Sicilia, 1774 positivi

Sono 1774 le persone attualmente positive al coronavirus in Sicilia, 48 in più di ieri ma con 104 pazienti già guariti

I tamponi effettuati in Sicilia sono stati 21.904 (+2.008 rispetto a ieri). Di questi sono risultati positivi 1.994 (+62), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.774 persone (+48).

Sono ricoverati 632 pazienti (+5), di cui 76 in terapia intensiva (+2), mentre 1.142 (+43) sono in isolamento domiciliare, 104 guariti (+9) e 116 deceduti (+5). Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle 17 di oggi, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.