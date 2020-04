Si regalano uova ai bambini di Civitella

Iniziativa Comune con ‘Papa Dolceamaro’ di Monteroduni

“Viste anche le difficoltà logistiche del paese, gli ‘Auguri di Pasqua’, l’Amministrazione Comunale del piccolo borgo ha pensato di farli guardando ai più piccoli, ai cittadini più giovani, offrendo questa mattina un uovo di Pasqua a ognuno dei bambini frequentanti la scuola materna, elementare e media del paese, a tutti i nuovi nati e a tutti i bambini presenti per qualsiasi motivo sul territorio comunale in questi giorni d’isolamento sociale. Un uovo pasquale in segno di fede e di speranza cristiana, ma anche simbolo di una rinascita sociale che dovrà vedere queste nuove generazioni protagoniste di un futuro migliore”.