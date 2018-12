Si pagherà il biglietto per entrare a Venezia

Il Comune di Venezia ha deciso che i non residenti, per entrare nella città lagunare, dovranno pagare un biglietto di 5 euro.

Se ne discuteva già da un po’, ma oggi il Comune di Venezia ha deciso. Per entrare nella città lagunare i non residenti di qualsiasi vettore dovranno pagare un biglietto di accesso che costerà fino a 5 euro.

In altre parole, una tassa di soggiorno. La manovra sarà valida non solo per la città, ma anche per le isole minori della laguna. Dunque chi si recherà a Venezia per una sola giornata dovrà pagare 5 euro, chi invece ha una camera d’albergo prenotata pagherà la tassa all’interno del prezzo della camera.

Il biglietto d’ingresso si chiamerà tassa di sbarco e non avrà una quota fissa, dipenderà dia periodi dell’anno. Se si tratta di un periodo di maggior affluenza il biglietto costerà 5 euro. In periodi in cui invece ci sono meno turisti, 2,50 euro.

Il carnevale rappresenta un eccezione: si pensa di far salire il prezzo della tassa di sbarco fino a 10 euro. Ma è ancora tutta da decidere.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento della tassa, non ci sarà un biglietto separato. Verrà applicato un prezzo maggiorato ai mezzi per raggiungere Venezia come autobus et similia.

Il sindaco Luigi Brugnaro ha inoltre comunicato che vorrebbe mettere dei tornelli per monitorare al meglio il flusso di turisti nella laguna.