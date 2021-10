Si è costituito l’uomo che ha investito ciclista a Ferrara

Si è presentato spontaneamente ai carabinieri l’uomo che, nella notte, ha investito un ciclista a Ferrara senza fermarsi a prestare soccorso.

Secondo quanto ha raccontato ai militari non si sarebbe accorto di avere urtato una persona.

Si tratta di un uomo 54enne, residente a Ferrara, che è stato denunciato in stato di libertà per lesioni stradali ed omissione di soccorso. I carabinieri stanno verificando la versione dei fatti.

Sono stazionarie le condizioni della vittima, un uomo di 78 anni, ricoverato all’ospedale di Ferrara in prognosi riservata e in pericolo di vita.